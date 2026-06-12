Sahte hatlar kapanacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatları önleyecek düzenlemeyi devreye aldı. Buna göre, geçerliliği elektronik ortamda teyit edilemeyen, elektronik kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, meslek kartı gibi kartlar ile elektronik haberleşme hizmeti almak üzere abonelik kurulamayacak. Kişilerin kimlik belgelerinin geçerli olduğu ve başvuruda bulunan kişinin de kimlik belgesinin gerçek sahibi olduğu, işletmeciler tarafından kimlik belgesi ile birlikte yüz, parmak izi özeti ya da ulusal makamlarca verilmiş e-Devlet şifresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı gibi şifreler ile doğrulanacak. Kimlik kartının kaybı ya da değişimi gibi hallerde, geçici kimlik belgesi ile birlikte yüz gibi verilerin alınması suretiyle abonelik tesis edilebilecek. Yabancıların aboneliklerinde de elektronik kimlik doğrulama kabiliyetli ulusal veya uluslararası makamlarca verilen kimlik belgeleri ile güvenli şekilde kimlik doğrulaması yapılacak. Elektronik kimlik doğrulama kabiliyetli kimlik belgesi bulunmayan yabancıların kimlikleri, Göç-Bil üzerinden biyometrik veriler ile doğrulanacak.

BİR KİŞİYE EN ÇOK 6 HAT

Yeni düzenleme ile Türk vatandaşları adına en fazla 6, yabancılar adına en fazla 3, turistler adına ise yalnızca 1 hat açılabilecek. Bu sayıların üzerinde hattı bulunan aboneler hatlarını altı ay içerisinde ücretsiz olarak ya devredecek ya da fesh edecek. Yabancı abonelerin kimlikleri yeniden doğrulanacak, doğrulanamayan sahte hatlar 6 ay içerisinde kapatılacak. Kurumsal aboneler için 100, siyasi parti, sendika, vergi muafiyeti tanınan vakıf, kamu yararına çalışan dernek vasfını haiz aboneler için en fazla 2 bin hat sınırlaması getirildi. Sınırlamalar kamu kurumları, büyükelçilikler, faaliyetinde bulunan STK'lar için uygulanmayacak. İşletmeciler tarafından 3 ayda bir mevcut abonelerin aktifliği kontrol edilerek, ölüm, faaliyet izni iptali, fesih gibi sebeplerle teyit edilemeyen abonelerin hatları kapatılarcak. Tedbirler 25 Haziran'da yürürlükte.



MAĞDURIYET ÖNLENECEK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni uygulamalarla kimlik doğrulama süreçlerinin güçlendirileceğini, sahipsiz hatların kapatılacağını ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirileceğini belirtti. Sahte hatların suç örgütleri tarafından çokça kullanıldığı ifade eden Uraloğlu, "Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz" dedi.