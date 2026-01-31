Sahte konut ilanları yarın son buluyor

Ticaret Bakanlığı'nca emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) yarından itibaren başlayacak. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre uygulama, teknik entegrasyonun sağlanması, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılması, müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 1 Şubat itibarıyla pilot olarak İzmir, Antalya ve Sivas'ta başlatılacak. Pilot bölgelerdeki uygulamanın ardından sistem, 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde devreye alınacak.Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülüyor. Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde logoya veya ibareye yer verilecek. e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak, aynı ekrandan uzatılabilecek.