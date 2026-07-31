Sakarya’ya 2 dev yatırım: Pamukova nüfusunu geçti! YHT 41 bini aşkın yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Sakarya'nın Anadolu'nun İstanbul'a açılan kapısı, aynı zamanda doğu-batı koridorlarının da kritik bir noktası olduğunu dile getirdi.

"SAKARYA'MIZIN İHTİYAÇLARINI İÇİN KARŞILAMAK HER ALANDA SEFERBER OLDUK"

Uraloğlu, Türkiye'nin sanayi, tarım ve lojistik açısından en dinamik şehirlerinden biri olan Sakarya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ağır sanayinin yükselen yıldızlarından biri haline geldiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ile Milli Banliyö Tren Setlerimizi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. Demiryolu araçları üretiminde birçok özel firmamız da Sakarya'da faaliyet gösteriyor ve gençlerimiz kendi şehirlerinde iş buluyor. Bu da şehrin göç vermesini engellediği gibi şehrimizin bir cazibe merkezine dönüşmesine önemli katkı sağladı. Nüfus arttı, şehir büyüdü, gelişti; biz de bu büyüyen ve dinamikleşen Sakarya'mızın ihtiyaçlarını karşılamak için karayolundan demiryoluna, denizyolundan haberleşme altyapısına kadar her alanda seferber olduk."

Sakarya'da çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini de hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bugün de Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'n ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı'nın açılış törenini beraberce yürütüyoruz. Sakarya'nın ulaşım altyapısına yeni halkalar ekliyor ve Sakarya'mızın bu anlamdaki gelişimine katkı sağlıyoruz." dedi.