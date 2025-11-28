Şam’da 4 milyar dolarlık Türk yatırımı başladı

61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinden sonra özgürlüğüne kavuşan Suriye, Türkiye'nin güçlü desteğiyle yeniden imar çalışmalarına hız verdi. Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ve Suriye Finans Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında gerçekleştirilen imza töreniyle, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 4 milyar dolarlık rehabilitasyon ve kapasite artırımı projesi resmen başlatıldı. Uygulama aşamasına geçilen havalimanının geliştirilmesi, genişletilmesi ve işletilmesini içeren proje kapsamında mevcut havalimanı tesisleri rehabilite edilecek; yeni terminal, apron ve destek yapıları inşa edilerek havalimanının işletme kalitesi ve kapasitesi kademeli olarak artırılacak. Dört fazdan oluşan modernizasyon programının tamamlanmasıyla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması öngörülüyor.

10 YILDA 31 MİLYON YOLCU

Şam Uluslararası Havalimanı projesi, Suriye havacılık sektörünün yeniden ayağa kaldırılmasını hedefleyen kapsamlı bir modernizasyon programını içeriyor. Tüm fazların tamamlanmasıyla havalimanının yıllık toplam kapasitesi 10 yıl içinde 31 milyona yükselmiş olacak. Uygulama süreci boyunca 90 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratılması, bölgenin ticaret, turizm ve lojistik kapasitesinin güçlenmesi öngörülüyor. Anlaşma ayrıca, havacılık filosunun yenilenmesi ve uluslararası hatlarda operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla 250 milyon dolarlık uçak finansmanını da kapsıyor.





BÖLGESEL İSTİKRARA KATKI

KALYON İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Yerli ve milli bir şirket olarak bugüne kadar ülke sınırlarını aşan yatırımlara imza attık. Şimdi Suriye ekonomisine, bölgesel kalkınmaya ve istikrara önemli katkılar sunacak bu projenin uygulama aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Böylesine kapsamlı bir yatırımı değerli iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Havalimanı gibi küresel ölçekte ses get-i ren bir projeyi hayata geçirmiş bir şirket olarak sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlığı bu kez Suriye'nin hizmet-i ne sunacağız. Bu yatırım ülkede hizmet sektörünün gelişimine, ulaşım imkânlarının çeşitlenmesine, istihdamın artmasına, turizmin canlanmasına katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.



Kalkınma için itici güç olacağız

Uluslararası arenada uzun yıllardır kazanmış oldukları deneyim ile Suriye'de savaşın izlerini silmeye devam ettiklerini anlatan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz ise yatırımla ilgili şunları söyledi: "Üstlendiğimiz bu proje, Suriye'nin havacılık altyapısının uluslararası standartlarla yeniden buluşturulması açısından kritik bir aşama niteliği taşıyor. Mühendislik birikimimiz ve küresel ölçekte edindiğimiz tecrübeyle, güvenli, modern ve yüksek kapasiteli bir havalimanını aşamalı olarak hayata geçireceğiz. Bu yatırım, bölgenin ticaret ve ulaşım ağının yeniden canlanmasına katkı sunarken, Suriye'de yaşamın normalleşmesine ve uzun vadeli kalkınma hedeflerine destek verme irademizin de doğal bir yansıması olacak. Amacımız, Suriye'nin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, dayanıklı, modern ve sürdürülebilir bir havacılık altyapısını hayata geçirmek."