Sanat, İGA İstanbul Havalimanı’nın kalbinde yükseliyor

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak her gün binlerce yolcuyu ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, terminalin dinamizmini sanatın dinginliği ve kültürün zenginliğiyle birleştiriyor. Havalimanı'nın kültür-sanat platformu İGA ART tarafından düzenlenen '2. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nın kazananı, sanatçı Hayri Karay'ın imzasını taşıyan 37,7 metrelik dev heykel, tüm dünyadan gelen İGA yolcularının ziyaret edebilmesi için Havalimanı'nın kalbine yerleştirildi.

Eserin, sanatçı Karay tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilmesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Havalimanı için bir gurur vesilesi olduğunu vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, kültür – sanat projelerinin önemini şu sözlerle vurguladı: "İGA İstanbul Havalimanı olarak, İGA ART çatısı altında hayata geçirdiğimiz bu heykel çalışması ile yine sınırları zorlayan bir sanat olayına daha ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu devasa yapıt, sadece boyutlarıyla değil, barındırdığı derin anlamla da havacılığın ve sanatın kesiştiği yeni bir simge... Terminalimizin yüksek dinamizmi ile sanatın dinginliğini bu noktada buluşturduk. Zira bu yapı; izleyicisinin yorumuna, hissiyatına ve bakış açısına sonuna kadar açık, katılımcı bir sanat deneyimidir."

Türkiye'nin kültürel derinliğini ve sanatın iyileştirici gücünü dünya ile buluşturan bir platform olan İGA ART tarafından düzenlenen "İGA ART Sanat Projeleri Yarışması" ülkemizin kültür-sanat alanındaki en kapsamlı ödüllerinden biri. 2023 yılında düzenlenen yarışmanın kazananı olan Hayri Karay, eserinin Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini ifade etmek için hareketli bir eser tasarladığını belirtiyor. Eserin dönüşüyle bu zenginliğin yeniden üretilmesini amaçladığını belirten Karay, çelik yüzey kullandığı heykelinin havalimanının her bir misafiri için farklı ve kişisel bir deneyim sunduğunun altını çiziyor.

Dinamik yapısıyla, izleyenleri estetik bir yolculuğa davet eden heykel, izleyicinin konumu ve hareketiyle sürekli dönüşen ve yaşayan bir olgu olarak tarif ediliyor. Yapıtın aynalı yüzeyleri, terminalin dinamizmini yansıtarak sonsuz bir perspektif yaratırken; ışık ve gölge ilişkisi, yapının temel kurucu unsuru olarak işlev görüyor.

