Sanayi Bakanı Kacır Kuzey Kutbunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Arktik'te bilimsel çalışmalar yürüten Türk bilim insanlarına konuk oldu. Türkiye'nin kutuplara ilişkin anlaşmaya taraf olan 49 ülkeden biri olduğunu bildiren Kacır, kutuplarda yaşanan değişimlerin küresel ölçekte iklim, ekosistem ve ekonomi üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu söyledi. Kacır, iklim krizinin bazı ülkelerin geleceğini doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Kacır, "Bugün ada devleti olarak yaşamını sürdüren ülkelerin bulundukları coğrafyanın sular altında kalması tehdidinden bahsediyoruz" dedi. Kutup bölgelerindeki değişimin yalnızca iklim sistemiyle sınırlı kalmadığını belirten Kacır, buzulların erimesinin ekosistemi de köklü biçimde değiştirdiğini söyledi. Kuzey Kutbu'nun enerji kaynakları bakımından stratejik bir bölge olduğuna işaret eden Kacır, dünya hidrokarbon rezervlerinin önemli bir bölümünün burada bulunduğunu ifade etti. Kacır, Kuzey Kutbu'nun dünya hidrokarbon varlığının yaklaşık yüzde 30'una ev sahipliği yaptığını belirterek, dünyadaki doğal gaz ve petrol rezervlerinin önemli bir kısmının bu bölgede yer aldığını söyledi.

YENİ TİCARET YOLLARI ÇIKIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kacır, deniz buzlarının erimesiyle birlikte yalnızca enerji faaliyetlerinin değil, küresel ticaret rotalarının da değişebileceğine dikkat çekti. Kacır, "Özellikle deniz buzlarının erimesi burada ticaret yollarının değişmesine ve yeni ticaret yollarının ortaya çıkmasına vesile oluyor. Çin ile Avrupa, Çin ile Amerika kıtası arasındaki ticaret yolları, daha çok güneyden kullanılan güzergâhlar yerine kuzeyden ve yaklaşık yarı mesafede yollara bırakabilir" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör