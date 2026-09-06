Sanayi hamlesine uluslararası ilgi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası Grubu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı Imad N. Fakhoury ve beraberindeki heyeti İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yatırım potansiyeli ile yeni iş birliği alanları değerlendirildi. Bakan Kacır, özellikle yüksek teknoloji, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında uluslararası finansman imkânlarının geliştirilmesi ve yatırımların desteklenmesi konularının ele alındığını belirtti.
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Mete Efendioğlu - Editör