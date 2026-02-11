Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde Aralık’ta toplam ciro yıllık yüzde 34,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan Ciro Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 artış gösterdi.
ALT SEKTÖRLERDE YILLIK ARTIŞ
Toplam cironun alt kalemlerine bakıldığında yıllık bazda tüm ana sektörlerde yükseliş kaydedildi:
Yıllık bazda en yüksek artış hizmet sektöründe gerçekleşti.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,3 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında aylık %3,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,2 arttı, inşaat ciro endeksi %2,0 azaldı, ticaret ciro endeksi %4,1 arttı, hizmet ciro endeksi %3,4 arttı.