Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde Aralık’ta toplam ciro yıllık yüzde 34,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan Ciro Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 artış gösterdi.