Giriş Tarihi: 11.02.2026 10:09 Son Güncelleme: 11.02.2026 10:19

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde Aralık'ta toplam ciro yıllık yüzde 34,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin kazançlarına ilişkin Ciro Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Aralık'ta toplam ciro yıllık bazda 34,7 oranında yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan Ciro Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 artış gösterdi.

ALT SEKTÖRLERDE YILLIK ARTIŞ

Toplam cironun alt kalemlerine bakıldığında yıllık bazda tüm ana sektörlerde yükseliş kaydedildi:

  • Sanayi sektörü ciro endeksi: %30,6 arttı
  • İnşaat sektörü ciro endeksi: %35,9 arttı
  • Ticaret sektörü ciro endeksi: %35,4 arttı
  • Hizmet sektörü ciro endeksi: %38,3 arttı

Yıllık bazda en yüksek artış hizmet sektöründe gerçekleşti.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,3 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında aylık %3,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,2 arttı, inşaat ciro endeksi %2,0 azaldı, ticaret ciro endeksi %4,1 arttı, hizmet ciro endeksi %3,4 arttı.

