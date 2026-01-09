Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 9.01.2026 10:12 Son Güncelleme: 9.01.2026 10:23

Sanayi üretimi kasımda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi kasımda aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 2,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,5 azaldı.

