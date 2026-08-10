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Giriş Tarihi: 10.08.2026 11:11 Son Güncelleme: 10.08.2026 11:12

Sanayi üretimi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin haziran ayında yıllık yüzde 1,4 azaldığını, aylık yüzde 0,1 arttığını açıkladı.

DHA
Sanayi üretimi verileri belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi haziran ayında yıllık yüzde 1,4 azaldı, aylık yüzde 0,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

2026 yılı haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #2026 #SANAYİ ÜRETİMİ

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Sanayi üretimi verileri belli oldu
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