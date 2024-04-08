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Giriş Tarihi: 9.4.2024

Sanayi üretiminde 2 yılın en yüksek artışı

Sanayi üretiminde 2 yılın en yüksek artışı
Sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 11.5 artış gösterdi. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.9 , elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.7 arttı. Aylık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3.2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 artış gösterdi. Verileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ediyor. Sanayi üretimi yüzde 3.2 yükseldi, yıllık bazda yüzde 11.5 artışla son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38.5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Katma değerli üretimi odağına alan milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda sanayimizi büyütmekte, ülkemizi müreffeh yarınlara taşımakta kararlıyız" diye konuştu.
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Sanayi üretiminde 2 yılın en yüksek artışı
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