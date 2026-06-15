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Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:06 Son Güncelleme: 15.06.2026 10:13

TÜİK rakamlarla açıkladı: Sanayi üretiminde yüzde 6'lık artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Sanayi üretimi yıllık %6,0 arttı.

TÜİK rakamlarla açıkladı: Sanayi üretiminde yüzde 6’lık artış!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Sanayi üretimi yıllık %6,0 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,8 azaldı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #İMALAT SANAYİ #SANAYİ #TÜİK

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TÜİK rakamlarla açıkladı: Sanayi üretiminde yüzde 6'lık artış!
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