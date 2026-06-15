TÜİK rakamlarla açıkladı: Sanayi üretiminde yüzde 6’lık artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Sanayi üretimi yıllık %6,0 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 arttı.