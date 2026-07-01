Sanayi ürünlerinde yeni ithalat düzenlemesi! Gümrük vergisiz kontenjanlar açıldı

RESMİ GAZETE KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı kararları ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile çok sayıda sanayi ürününün gümrük vergisiz ithalatına ilişkin tarife kontenjanları oluşturuldu.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme kapsamında fermuar üretiminde kullanılan plastik zincir dişleri monte edilmiş dar şeritler ile dizel üretiminde kullanılan bazı kimyasalların da aralarında bulunduğu çeşitli sanayi ürünleri için ithalat kontenjanı açıldı.

Açılan kontenjanların ürün bazında farklılık gösterdiği ve sürelerinin 31 Aralık 2026 ile 15 Şubat 2027 tarihleri arasında değiştiği bildirildi.

SADECE ÜRETİCİLER FAYDALANABİLECEK

Tebliğe göre tarife kontenjanlarından yalnızca söz konusu ürünleri kendi üretim süreçlerinde hammadde veya ara malı olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek.

Başvuruların, Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması aracılığıyla 15 gün içinde tamamlanması gerekiyor.

Birden fazla ürün için kontenjan talep edecek firmaların her ürün için ayrı başvuru yapması zorunlu olacak.