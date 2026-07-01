Sanayi ürünlerinde yeni ithalat düzenlemesi! Gümrük vergisiz kontenjanlar açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisiz ithalatına yönelik tarife kontenjanları belirlendi. Düzenleme kapsamında fermuar üretiminden dizel üretiminde kullanılan kimyasallara kadar birçok ürün için vergi muafiyeti sağlanırken, başvurular 15 gün içinde elektronik sistem üzerinden yapılacak.
RESMİ GAZETE KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Cumhurbaşkanı kararları ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme ile çok sayıda sanayi ürününün gümrük vergisiz ithalatına ilişkin tarife kontenjanları oluşturuldu.
HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?
Yeni düzenleme kapsamında fermuar üretiminde kullanılan plastik zincir dişleri monte edilmiş dar şeritler ile dizel üretiminde kullanılan bazı kimyasalların da aralarında bulunduğu çeşitli sanayi ürünleri için ithalat kontenjanı açıldı.
Açılan kontenjanların ürün bazında farklılık gösterdiği ve sürelerinin 31 Aralık 2026 ile 15 Şubat 2027 tarihleri arasında değiştiği bildirildi.
SADECE ÜRETİCİLER FAYDALANABİLECEK
Tebliğe göre tarife kontenjanlarından yalnızca söz konusu ürünleri kendi üretim süreçlerinde hammadde veya ara malı olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecek.
Başvuruların, Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması aracılığıyla 15 gün içinde tamamlanması gerekiyor.
Birden fazla ürün için kontenjan talep edecek firmaların her ürün için ayrı başvuru yapması zorunlu olacak.
DAĞITIM KRİTERLERİ BELİRLENDİ
Tarife kontenjanlarının dağıtımı öncelikli olarak "talep toplama" yöntemiyle yapılacak.
Talebin kontenjanı aşması halinde firmaların üretim kapasitesi, fiili sarfiyatı, üretim miktarı ve geçmiş dönem kullanım performansları dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.
Talep döneminin ardından kontenjan artması durumunda ise dağıtım "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle gerçekleştirilecek.
İTHAL LİSANSLARI DEVREDİLEMEYECEK
Bakanlık tarafından elektronik ortamda düzenlenecek ithal lisanslarının 15 Şubat 2027'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.
Lisansların yalnızca belge sahibi firmalar tarafından kullanılabileceği, üçüncü kişilere devredilemeyeceği ifade edildi.
Mevzuata aykırı beyan veren veya belgelerinde tutarsızlık tespit edilen firmaların başvurularının ise eksiklikler giderilene kadar işleme alınmayacağı kaydedildi.
KOTA VE TARİFE DÜZENLEMESİNDE YENİ MEKANİZMA
İthalat Rejimi Kararı'nda yapılan değişiklikle bazı ürünlerde askıya alma sistemi devreye alındı.
Buna göre Türkiye ve Avrupa Birliği'nde üretimi bulunmayan bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergileri askıya alınacak, üretimi bulunan ancak yetersiz kalan ürünlerde ise tarife kontenjanı (kota) uygulanacak.
Düzenlemenin, sanayicilerin hammaddeye erişimini kolaylaştırmayı ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçladığı ifade edildi.