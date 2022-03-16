Sanayici ve müteahhitlere ürün garantisi geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın taslağına göre, ticari amaçla sanayi ürünü satın alan sanayi işletmeleri, müteahhitler ve kamu kurumları da satış sonrası hizmetlerden yararlanabilecek.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle, iş makinesi satın alan müteahhit ya da bilgisayar kontrollü sistem alan sanayi işletmeleri bu ürünler için garanti süresi, tamir süresi, servis istasyonu gibi konularda etkin hizmet alabilecek. Sanayici ve müteahhitler, satın aldıkları ürünler için sadece garanti süresi boyunca değil, bakanlıkça belirlenecek kullanım ömrünün tamamı boyunca yedek parça temin edebilecek, bakım ve onarım yaptırabilecek. Üretimde kullanılan bir cihazın tamir süresi 60 günü geçemeyecek.

FOTOKOPİ MAKİNESİNE ÇEKİM KRİTERİ

Sanayi ürünü satın alanların satış sonrasında teknik destek alamaması sorununu çözmesi öngörülen düzenleme kapsamında, ithalatçı firmalar da ithal mallar için satış sonrası hizmet sağlamak zorunda olacak. İthal bir ürün satıldıktan sonra, ithalatçısının faaliyeti sona erse bile ürünü satın alan sanayi işletmeleri, müteahhit veya kamu tüzel kişileri, bakım ve onarım talepleri için ürünün yeni ithalatçısına ya da satıcıya başvurabilecek. Böylece daha güvenilir ithalatçılardan malzeme temin edilmesi sağlanacak.

İŞ MAKİNELERİNE 2 YIL ÜSTÜ GARANTİ

Sanayi ürünlerinde garanti süresi, sözleşmede hüküm olmasa bile en az 2 yıl olacak. İş için kullanılan makinelere, 2 yıldan fazla da garanti verilebilecek. Burada da makinenin özelliğine göre farklı kıstaslar devreye girecek. İş makinelerinde çalışma saati, fotokopi makinelerinde çekim adedi gibi kriterler belirlenerek, bunlardan hangisi önce dolarsa garanti süresinin sona erdiği kabul edilebilecek. Düzenlemeye uymayanlara 200 bin liraya kaçar ceza verilebilecek.