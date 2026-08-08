Sanayici ve tedarikçi kol kola büyüyecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ OSB ile işletmelerin nitelikli gelişim ihtiyacına güçlü bir cevap verdiklerini söyledi.

ÖNEMLİ BİR HALKA OLACAK

Bursa'nın yeni yaşam kalitesinde KOBİ OSB projesinin çok önemli bir dönem halkası olacağını vurgulayan Burkay, şehrin başta trafik, çevre ve hava kirliliği olmak üzere kronik sorunlarının birçoğuna bu projeyle çözüm getirdiklerini vurguladı. Burkay, "Ana sanayimizle tedarikçilerimiz çok daha yüksek ilişki yumağıyla işlerini büyütme imkanı bulacaklar. Firmalarımıza hem üretimde hem de lojistikte büyük avantajları bu bölgede sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu. Burkay, BTSO bünyesindeki 70 komite ve konseyle 13 yıldır her biri Bursa'nın geleceğine yön veren ve Türkiye'ye örnek olan 60'ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, TEKNOSAB, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bursa Business School gibi hayata geçirilen projeleri anlattı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız da toplantıda yaptığı konuşmada KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracak KOBİ OSB projesinin aynı zamanda Bursa'nın ve Türkiye'nin geleceğine yapılan çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.