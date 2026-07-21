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Giriş Tarihi: 21.07.2026

Sanayiciye 187.5 milyar TL istihdam desteği

Sanayiciye 187.5 milyar TL istihdam desteği
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayisinin üretim gücünü ve istihdamını artırmak, çalışanların emeğini korumak için destek programlarını sürdürdükleri belirtti. İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuzda yaklaşık 8.9 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Işıkhan, "İstihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 2026-2028 arasında toplam 187.5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Sanayiciye 187.5 milyar TL istihdam desteği
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