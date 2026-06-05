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Giriş Tarihi: 5.06.2026 10:25

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış kaydetti.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 0,8, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 2,2, yıllık bazda ise yüzde 5,1 yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ SERMAYE MALLARI SEKTÖRÜNDE

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 6,6 ile sermaye malları sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 5,5 ile enerji sektöründe oldu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI #SANAYİ

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Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı
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