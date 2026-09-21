Sanayide yeşil dönüşüme destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası
iş birliğiyle yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2026 yılı ikinci çağrısının başvurulara açıldığını bildirdi. Kacır, çağrı kapsamında, "iklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik, temiz ve döngüsel ekonomi, temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım ile sürdürülebilir akıllı ulaşım" başlıklarının destekleneceğine dikkati çekti. Kacır, "Kaynaklarını verimli kullanan ve yüksek katma değer üreten bir sanayi için desteklerimiz devam edecek" dedi. Başvurular 12 Ekim'e kadar alınacak. Detaylı rehbere "https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1832-sanayide-yesil-donusum-2026-2-cagrisi-basvuruya-acildi" internet adresinden ulaşılabiliyor.