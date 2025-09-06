Sanayinin başkentine dev metro hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfezray Metro Hattı'nın temel atma töreninde konuştu. Uraloğlu, hattın 18 istasyonla Körfez– Derince-İzmit-Kartepe güzergâhında hizmet vereceğini, ilk yıllarda günde 300 bin, ilerleyen dönemde ise 500 bin yolcuya ulaşacağını belirtti. Uraloğlu, "Yapımı devam eden hatlarla birlikte Kocaeli'nin kent içi raylı sistem ağını 61,2 kilometreye çıkaracağız" dedi. Türkiye genelinde ise inşa edilen 434 kilometrelik raylı sistem hattının, projeler tamamlandığında 745 kilometreye ulaşacağını aktardı. Kocaeli'nin sanayi ve ihracattaki önemine değinen Uraloğlu, kentin ulaştırma altyapısına 2002'den bu yana 410 milyar lira yatırım yapıldığını hatırlattı. Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyolları, Osmangazi Köprüsü ve Ankara-İstanbul YHT gibi projelerle kentin ulaşım ağının güçlendirildiğini söyledi.

SANAYİYE GÜÇ KATACAK

Körfezray'ın 28.5 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Uraloğlu, TBM kazılarının 2027'de, hattın tamamının ise 2029'da bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. İlk etapta Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Otogar arasındaki 14 kilometrelik bölüm hizmete girecek. Projenin mevcut ulaşım ağlarıyla entegre olacağını vurgulayan Uraloğlu, özellikle Şehir Hastanesi, Otogar ve Seka Park gibi yoğun bölgelerin metro ile bağlanacağını ifade etti. Körfezray'ın ikinci etabında hattın Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na uzatılacağını da duyurdu. Uraloğlu, "Yerel yönetimlerle uyum içinde yürüttüğümüz bu proje, Kocaeli'nin günlük yaşamına kolaylık sağlayacak, sanayi ve ticaret gücüne güç katacak" dedi.