Şanlıurfa’ya 1 milyar liralık tarihi dokunuş

Depremin vurduğu illerden olan Şanlıurfa
, diğer 10 il gibi 3 yıllık süre zarfında küllerinden doğdu. 'Peygamberler şehri' olarak da bilinen kentte devlet eliyle 10 bin 914 konut, 2 bin 495 köy evi ve 20 iş yeri olmak üzere toplam 13 bin 429 bağımsız bölüm sıfırdan inşa edildi. Bu süreçte yalnızca konut yapımına odaklanmayan devlet, Kültür ve Turizm Bakanlığı
aracılığıyla kadim kentin kültürel dokusu için de tarihi bir seferberlik yürüttü. 6 Şubat felaketinden bu yana Şanlıurfa'da, kültür varlıklarının onarımı ve restorasyon çalışmaları için harcanan ödenek tutarı 1 milyar liraya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle son 3 yıllık süreçte 10 büyük proje başarıyla tamamlandı. Üç projenin ise son aşamada olduğu bildirildi. Tarihi mirasın yeniden ayağa kaldırılması için yalnızca 2025 yılında kente aktarılan ödenek tutarı 460 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
NELER YAPILDI?
3 yıllık sürede Karahantepe Örenyeri'nin bakım-onarımı, Siverek Kalesi'nin ilk etap çalışmaları, Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü hizmet binasının tadilatı, Harran Kalesi onarımı, Ulu Camii restorasyonu ve bir dizi çevre düzenlemesi gibi kapsamlı projeler başarıyla tamamlandı. Çalışmaların yüzde 75 seviyesine ulaştığı Şanlıurfa Kalesi restorasyonunun 23 Haziran'da bitirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında tarihi noktaya yaklaşık 180 milyon liralık yatırım yapılıyor.