Şantiyelerde dijital dönem başlıyor: Şantiye-M uygulaması 2026’da zorunlu olacak

GEÇİŞ SÜRECİ KADEMELİ ŞEKİLDE UYGULANACAK

Yapı ustalarının şantiye bazlı takip sistemi, kademeli şekilde hayata geçirilecek. 2026'da ilk olarak kayıt işlemleri ile uygulamaya alınacak bu sistem, 1 yıl sonra 4.500 metrekare üstü yapılar; 3 yıl sonra 1.500-4.500 metrekare yapılar; 4 yıl sonra ise 500-1.500 metrekare yapılar için uygulanmaya başlanacak. Şantiye-M uygulaması ile şantiyede işe başlayan veya işi bırakan tüm yetki belgeli ustalar, şantiye şefleri tarafından sistem üzerinden kayıt altına alınacak. Bu sayede yapı ustalarının iş bazlı takibi mümkün hale gelirken, yetki belgeli çalışma teşvik edilecek, mesleki yetkinlik artırılacak. Böylece kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma hedeflerine katkı sağlanacak.