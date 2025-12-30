Sarı renkli temizlik ürünü için şok karar! Bakanlık yasakladı, raflardan toplanıyor

SARI AMBALAJLI TEMİZLİK ÜRÜNÜ TOPLANTILIYOR

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yer alan bilgilere göre zincir marketlerde satılan Best markasına ait bir sarı ambalajlı temizlik ürünü insan sağlığı için risk taşıdığı tespit edildi.