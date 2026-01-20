Şarj soket sayısı 2030’da 150 bini aşacak

Halkbank'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Dünyamızı Şarj Edelim Zirvesi"nde elektrikli araçlar, şarj altyapısı ve finansal çözümler ele alındı. Elektrikli araçlar ve şarj altyapısındaki dönüşümler ile bu süreci hızlandıran yeni nesil finansal çözümlerin ele alındığı etkinlikte, Halkbank'ın elektrikli araç şarj ekosistemine yönelik geliştirdiği "Paraf Şarj" ödeme sisteminin sektöre katkıları öne çıktı. Tek adımda ödeme kolaylığı sağlayan ve yeni nesil POS cihazlarıyla çalışan sistemin, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıcı ve teşvik edici hale getirmesi hedefleniyor. Zirvede, Türkiye'nin elektrikli araç ekosistemindeki dönüşümüne ilişkin veriler de paylaşıldı.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ FİNANSE EDİYORUZ

Buna göre, Kasım 2025 itibarıyla 350 bin olan elektrikli araç sayısının 2030 yılında yaklaşık 1.7 milyona ulaşması, bu büyümeye paralel olarak şarj soketi sayısının da 150 bini aşması bekleniyor. Halkbank Genel Müdürü Arslan, bu yıl elektrikli dönüşümün hızlanarak devam edeceğini, bu noktada bankacılık sektörünün rolünün kritik olduğunu belirterek, "Elektrikli araçlar, aynı zamanda bir enerji dönüşüm aracı. Artan şarj ihtiyacı, elektrik talebini ve dolayısıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını tetikliyor. Bu bağlamda elektrikli mobilite, iklim politikaları, cari denge ve enerji güvenliğiyle doğrudan ilişkili. Bankacılık sektörü de bu zincirin tam merkezinde yer alarak, ülkemizin enerji dönüşümünü finanse ediyor" dedi.