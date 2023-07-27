Sarsılmaz Silah 100. yıla özel 2023 adet üretildi! SARBOT ilk kez görücüye çıktı

Yazılımı ve donanımı tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, savunma ve saldırı kabiliyetine sahip, otonom silah sistemi SARBOT için özel bir gösterim gerçekleştirildi. Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı anısına 2 bin 23 adet üretilen SAR 2023 Tabancası IDEF'23 katılımcıları ile buluştu. 143 yıllık Sarsılmaz deneyiminin ve ikinci yüzyılına giren Cumhuriyet'imizin heyecanını, geleceğe olan inancını, deneyimini, dünya markası olma hedefini ve vizyonunu içinde taşıyan Sarsılmaz'ın 100. yılı onuruna geliştirilen SAR 2023, tasarımında kullanılan çok özel simgesel ögelerle Cumhuriyet'imizin 100 yıllık geçmişine vurgu yaparken, karakteri ve sınırlı üretim sayısıyla koleksiyon değeri taşıyan bir model olarak dikkat çekiyor.

Tanıtım etkinliğinden önce konuşan Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, "143 yıllık köklü geçmişiyle savunma sanayinde hep ilkleri hedefleyen Sarsılmaz, IDEF 2023'te de yenilikleri sergiliyor. Bunların arasında TUSAŞ ile ürettiğimiz 25 milimetre kara topu, insansız sistemler üzerinde bugün lansmanını yapacağımız Sarbot'umuz ve makineli tüfeğimiz var. Aynı zamanda silah entegre edilmiş dronumuz bulunuyor. Bunlara ek olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel sınırlı sayıda ürettiğimiz SAR 2023 tabancamızı fuarda ziyaretçilerimizle buluşturduk. Herkes için iyi bir fuar olmasını diliyorum" dedi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 75'TEN FAZLA

Özyılmaz, "SARBOT'un ilk versiyonunu Saha Expo'da tanıtmıştık. O versiyonu bizim vizyonumuzun ifadesiydi. Robot yapısı olarak henüz çok yeniydi. Bugün lansmanını yapacağımız yeni SARBOT'umuz yüzde 75'in üzerinde yerliliğe sahip. Üzerindeki bütün yazılımlar, mekanik aksan, elektronik bize ait. Kalan yapıları da yerlileştirdiğimiz zaman yüzde 100 yerliliğe ulaşacağız. Büyük bir adım attık hem İstanbul hem de Ankara'da iki ayrı ekibimiz aralıksız çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.