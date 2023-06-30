Satılamayanı devlet alacak

Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ESK, satılamayan hayvanların cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate alarak, maliyetlerini telafi edici ilave prim ödemesi yapacak.Yetiştiricilerin, satılamayan hayvanları için, en yakın ESK kombina müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi veteriner hekim sevk raporuyla başvurmaları yeterli olacak.Alım ve ödeme işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler ESK'nin internet sitesinden duyurulacak. ESK'nin büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına erkek sığırda 180 lira, düve ve erkek mandada 170 lira olarak belirlendi.