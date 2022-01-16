Satılan 100 otomobilden 60’ı ithal

Otomobil
pazarında ithalatın payı yüzde 60 olarak gerçekleşti. 2021'de satılan her 100 otomobilden 60'ı ithal, 40'ı ise Türkiye
'deki fabrikalarda üretilen yerli modeller oldu. 2020'de bu oran yüzde 59.1 seviyesindeydi. Yıl içinde ithalatın payının bazı aylarda arttı bazı aylarda azaldığı görüldü. Ocakta yüzde 65.5'le en yüksek seviyeye çıkarken, aralıkta yüzde 52.4'le en düşük seviyeye indi. Otomotiv Distribütörleri Derneği
verilerine göre 2021'de toplam 561 bin 853 adet binek otomobil satıldı. Bu otomobillerin 335 bin 896 adeti ithal, 225 bin 957 adeti ise yerli modellerden oluştu. Otomobil pazarında ithalatın payı 2013'de yüzde 77.9 ile en yüksek seviyede gerçekleşti. O yıldan sonra ithalatın payında ciddi düşüşler yaşandı. 2017
'de ithalatın payı yüzde 70'e indi. 2018'de 66.4, 2019'da 59.4'e geriledi.
TİCARİDE YÜZDE 44
2021'de hafif ticari araç (minibüs+kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 44 olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv pazarında ise (binek otomobil+hafif ticari araç) ithalatın payı yüzde 56.10 oldu. Yerli üretim araçların payı 43.9'da kaldı.