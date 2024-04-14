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Giriş Tarihi: 15.4.2024

Satılan 5 araçtan 1’i elektrikli olacak

Satılan 5 araçtan 1’i elektrikli olacak
MERCEDES-Benz, 2024'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 6 bin 550 adetlik satışla premium pazarda liderliğini sürdürüyor. Geçen yıla göre satışlarını yüzde 220 artıran Mercedes-Benz, elektrikli araç satışlarında da iddiasını devam ettiriyor. Yılın ilk üç ayında yaklaşık 3 kat artışla 1.064 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. 2023'te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "2023'ün sonunda pazarın normal seviyesine geleceğini öngörmüştük. Ancak ilk çeyrek sonuçlarına baktığımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75'in üstünde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu dönemde Mercedes- Benz olarak biz de satışlarımızı yüzde 220 artırdık. Elektrikli araç satışlarımız yüzde 16'nın üzerine çıktı. 2024'te satışlarımızın yüzde 20'sinden fazlasının elektrikli modeller olmasını hedefliyoruz" dedi.
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Satılan 5 araçtan 1’i elektrikli olacak
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