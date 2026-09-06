Satış yok işletme hakkı verilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yaptığı açıklamada, özelleştirmelere yönelik spekülasyonlara son noktayı koydu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan otoyol ile köprülere yönelik çalışmaların kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğunu bildirdi. Açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan otoyol ve köprülere yönelik teknik hukuki ve mali hazırlık çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, mevzuata uygun ve şeffaf biçimde sürdürüldüğü bilgisine yer verildi.

KÂR DEĞİL GELİR VURGUSU

"Yürütülen bu hazırlık çalışmaları kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir" denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır. Diğer yandan, kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği ve 30 yıllık toplam karın 18 milyar dolara ulaştığı yönünde eksik ve yanıltıcı değerlendirmeler yapılmaktadır. Oysa 600 milyon dolar kâr değil, gelirdir. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderlerine ayrılmaktadır. Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar, otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır."



3 OTOYOL ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINDI

RESMİ Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ile Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü mevcut özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme sözleşmelerinin süresi, 30 yıl olarak belirlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör