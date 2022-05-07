Saudia iki yıl aradan sonra İstanbul’a uçuyor

Suudi Arabistan Havayolları Saudia, Mart 2020'de durdurduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. İki yıl aradan sonra İstanbul'a ilk tarifeli uçuş, bugün Cidde ve başkent Riyad'dan gerçekleşecek. 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferleri gerçekleştirilecek. Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşları ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenlenecek. Pandeminin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Havayolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.