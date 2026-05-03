Savaş ve enerji krizine rağmen ihracat dolu dizgin: Nisan’da 25,4 milyar dolara ulaştı

İsrail-ABD-İran savaşı, dünyada bugüne kadar yaşanmış en büyük enerji krizi ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye aylık bazda en büyük ikinci ihracat rakamına imza attı. Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22.3 artarak 25.4 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin 2026 yılı ilk dört aylık ihracatı 88.6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık ihracat ise 275.8 milyar dolara yükseldi. Böylece dört aylık dönemde yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 4.2 artış kaydedildi. İhracat verilerini Ordu
'da açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat
, birçok rekorun kırıldığı harika bir nisan ayı ihracat tablosu elde ettiklerini ifade etti. Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracatı rakamı elde edildi" dedi. Nisan ayında ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.3 arttığının müjdesini veren Bolat, "25.4 milyar dolarlık mal ihracatına imza attık" diye konuştu. Bakan Bolat, rakamların "en yüksek nisan ayı ihracatı" hem de "tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracat değeri" olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Nisan ayındaki ihracat artışının hem oran hem de mutlak değer olarak son 52 ayın yani Kasım 2021'den bu yana en fazla ihracat artışı sağlanan ay olduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, "Nisan ayı itibarıyla son 12 ay yıllıklandırılmış ihracatımız da 275.8 milyar dolara ulaşarak mal ihracatında yeni bir rekor kırılmıştır" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, ocak ve şubat aylarında emtia fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere, Körfez kaynaklı jeopolitik gerilimlere rağmen, mal ve hizmet ihracatının nisan itibarıyla yıllık bazda 398 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
SAVUNMADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Bu arada, Savunma Sanayii
Başkanı Haluk Görgün
, Türk savunma ve havacılık sanayisinin nisan ayında yükselişini sürdürdüğünü belirterek, "2026 yılı nisan ayında 962 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ocak-nisan döneminde bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 2 milyar 871 milyon dolar seviyesine ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.
SON YILLARDA 5 REKOR
Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına dikkati çekerek bunların beşinin son yıllarda kırıldığını söyledi. Bolat, şöyle konuştu: "Geçen yıl nisanda 20 milyar 800 milyon dolarken 25.4 milyar dolar olunca nette 4.6 milyar dolar artış sağladık. Bu büyük bir rakam. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamlarına baktığımızda, aralık ayında 26.3 milyar dolar oldu. Nisanda 25.4, geçen yıl temmuz ayında 24.9, Mayıs 2025'te 24.8 milyar dolar, Mayıs 2024'te 24.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunlar bizim aylık rekorlarımızdı. Mayıs 2024-25, Temmuz 2025, Aralık 2025 ve şimdi Nisan 2026 olmak üzere beş kere rekora imza attık."
DÖVİZ KAZANDIRAN SEKTÖRLERE DESTEK POLİTİKASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nisan ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 275.8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Yılmaz "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretimde dönüşümü hızlandıran, verimliliği ve rekabet gücünü artıran, yatırım ortamını iyileştiren ve ülkemize döviz kazandıran sektörleri destekleyen politikalarımızı güçlü bir koordinasyon içerisinde kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.
YAPISAL ADIMLAR ATIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisanda yıllıklandırılmış ihracatın 275.8 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz" dedi. Şimşek, ihracatın nisanda takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22.3 artarken ithalat artışının yüzde 3.1 ile sınırlı kaldığını vurguladı.
KÖRFEZ'DE İBRE YUKARI DÖNDÜ
TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise takvimin de etkisiyle nisan ayında 26 sektörün tamamının ihracatını artırdığını söyledi. Gültepe, "Sektörler sıralamasında otomotiv, 3.9 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Otomotivi 3.1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.8 milyar dolarla elektrik elektronik, 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim ve 1 milyar 438 milyon dolarla çelik sektörümüz takip etti" dedi. Geçen ay 166 ülke ve bölgeye ihracatın arttığını, 54 ülke ve bölgede ise düşüş olduğunu bildiren Gültepe, "İran savaşı nedeniyle ihracatımız martta yüzde 37 daraldı. Körfez'de ibre nisanda yeniden yukarı döndü. Geçen ay bölge ülkelerine ihracatımız yüzde 15.6 artışla 2 milyar 365 milyon dolara yükseldi" dedi.
ALMANYA LİDER OLDU
Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke, 2 milyar 112 milyon dolarla Almanya olarak öne çıktı. Bu ülkenin ardından 1 milyar 591 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 423 milyon dolarla İtalya geldi