Savaşı sona erdirdim diyerek duyurdu! Trump'tan Pentagon'a "kömür" talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, enerji tedarikine ilişkin yeni bir başkanlık kararnamesine imza atarak, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) elektrik alımlarında doğrudan kömür santralleriyle çalışmasını öngören düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

PENTAGON'A KÖMÜR SANTRALLERİYLE DOĞRUDAN ÇALIŞMA TALİMATI

Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan Trump, ülkedeki kömür üretimini artırdıklarını ve bunun Amerikan ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kömür üreticileri tarafından üretime verdiği katkılar nedeniyle ödüllendirildiğini belirten Trump, bundan gurur duyduğunu ifade etti.

Trump, "Bu nedenle, Savaş Bakanlığı'na yeni elektrik satın alma anlaşmalarında kömür santralleriyle doğrudan çalışmasını ve daha güvenilir bir şekilde elektrik temin etmesini emreden bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım. Artık ordu aracılığıyla çok miktarda kömür satın alacağız ve bu daha ucuz ve etkili olacak." dedi.

"KÖMÜRE KARŞI BİDEN'IN BAŞLATTIĞI SAVAŞI SONA ERDİRDİM"

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini savunan Trump, kararın haklı gerekçelere dayandığını ileri sürdü. Eski Başkan Joe Biden ve "radikal sol" olarak nitelediği kesimlerin kömürü ortadan kaldırmak istediğini söyleyen Trump, "Ben ise bu yönetimin ilk gününde kömüre karşı olan savaşı sona erdirdim. Adaletsiz ve tek taraflı Paris İklim Anlaşması'ndan çekildik. Kimsenin 10 sent ödemek zorunda olmadığı yere biz 1 trilyon dolar ödüyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca başkanlığının ilk yılında 74 kömür santralinin kapatılmasını engellediğini belirterek, yeni kömür santrallerinin açılması için şirketlere ruhsat verileceğini açıkladı.