Savaşın bedeli hane başı 1.000 dolar! Trump akaryakıt şirketlerini açık açık tehdit etti

MOODY'S: HANELERİN EK MALİYETİ 500 DOLARA ULAŞTI

Trump'ın açıklamaları, Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi'nin dikkat çeken analizinin ardından geldi.

CBS News'in aktardığı analize göre, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaş sonrasında yükselen enerji fiyatları, Amerikalıların bütçesine önemli ölçüde ek yük getirdi.

Zandi'nin hesaplamalarına göre, benzin fiyatlarının mayıs ayında galon başına 4,56 dolara kadar yükselmesi nedeniyle ortalama bir Amerikan hanesi yalnızca benzin için yaklaşık 300 dolar fazladan harcama yaptı.

DİZEL ARTIŞI MARKET FİYATLARINI DA YÜKSELTTİ

Analize göre, dizel yakıt fiyatlarındaki yükseliş taşımacılık maliyetlerini artırarak tarım ürünleri ve sanayi mallarının marketlere ulaşma maliyetini de yukarı çekti.

Bu gelişmenin market fiyatlarına yansıdığını belirten Zandi, ortalama bir hanenin gıda harcamalarında da yaklaşık 200 dolarlık ek maliyet oluştuğunu hesapladı.

Böylece savaşın başlamasından bu yana akaryakıt ve gıda kaynaklı toplam ek yük yaklaşık 500 dolara ulaştı.