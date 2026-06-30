Savaşın bedeli hane başı 1.000 dolar! Trump akaryakıt şirketlerini açık açık tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi konusunda petrol şirketlerine yönelik baskısını artırırken, Moody's Analytics tarafından yayımlanan yeni analiz, yükselen enerji fiyatlarının Amerikan hane halkına maliyetini ortaya koydu. Trump, petrol şirketlerine "fiyatları derhal düşürün" çağrısı yaparken, Moody's Başekonomisti Mark Zandi ise savaşın başlamasından bu yana ortalama bir ailenin yalnızca akaryakıt ve gıda harcamalarında yaklaşık 500 dolar ek yükle karşı karşıya kaldığını hesapladı.
TRUMP'TAN PETROL ŞİRKETLERİNE SERT UYARI
Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı'na talimat vererek petrol şirketlerinin yüksek benzin fiyatları nedeniyle incelemeye alınmasını isteyen Trump, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sektör temsilcilerine doğrudan seslendi.
Ham petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen benzin fiyatlarının yeterince gerilemediğini savunan Trump, "Benzin satıcıları fiyatlarını derhal düşürmeli" ifadelerini kullandı.
Çağrısının karşılık bulmaması halinde sektörün ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunan Trump, hedefinin galon başına yaklaşık 2,50 dolarlık benzin fiyatı olduğunu söyledi.
Trump ayrıca Kaliforniya yönetimini de eleştirerek eyalette uygulanan yüksek akaryakıt vergilerinin tüketicilerin üzerindeki maliyet baskısını artırdığını öne sürdü.
MOODY'S: HANELERİN EK MALİYETİ 500 DOLARA ULAŞTI
Trump'ın açıklamaları, Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi'nin dikkat çeken analizinin ardından geldi.
CBS News'in aktardığı analize göre, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaş sonrasında yükselen enerji fiyatları, Amerikalıların bütçesine önemli ölçüde ek yük getirdi.
Zandi'nin hesaplamalarına göre, benzin fiyatlarının mayıs ayında galon başına 4,56 dolara kadar yükselmesi nedeniyle ortalama bir Amerikan hanesi yalnızca benzin için yaklaşık 300 dolar fazladan harcama yaptı.
DİZEL ARTIŞI MARKET FİYATLARINI DA YÜKSELTTİ
Analize göre, dizel yakıt fiyatlarındaki yükseliş taşımacılık maliyetlerini artırarak tarım ürünleri ve sanayi mallarının marketlere ulaşma maliyetini de yukarı çekti.
Bu gelişmenin market fiyatlarına yansıdığını belirten Zandi, ortalama bir hanenin gıda harcamalarında da yaklaşık 200 dolarlık ek maliyet oluştuğunu hesapladı.
Böylece savaşın başlamasından bu yana akaryakıt ve gıda kaynaklı toplam ek yük yaklaşık 500 dolara ulaştı.
PETROL GERİLEDİ, BENZİN AYNI HIZDA DÜŞMEDİ
Trump yönetiminin akaryakıt fiyatlarına odaklanmasının arkasında son dönemde petrol piyasasında yaşanan gelişmeler bulunuyor.
Haziran ayında petrol fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan ön uzlaşının ve Orta Doğu'da gerilimin azalmasının etkisiyle geriledi. Brent petrol çatışmalar öncesindeki seviyelere yaklaşırken, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının yeniden hız kazanması küresel arz endişelerini hafifletti.
Buna karşın ABD'de benzin vadeli işlemleri galon başına 2,844 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederek kriz öncesi seviyelerin üzerinde kaldı.
ENFLASYON BASKISI SÜRÜYOR
Moody's analizinin yayımlandığı dönemde ABD'de mayıs ayı enflasyonu son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomistler, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtirken, Trump yönetimi ise akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini en önemli ekonomik önceliklerinden biri olarak görüyor.