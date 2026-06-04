Savaşta almadığı darbeyi barışta aldı! Bitcoin çok sert düştü, 200 binden fazla yatırımcı tasfiye edildi

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, kripto para piyasalarında da satış baskısını beraberinde getirdi.
BİTCOİN SON 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Bitcoin, Orta Doğu'da yeniden yükselen çatışmaların yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmasıyla perşembe günü Asya işlemlerinde yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 62 bin dolar seviyesinin altına geriledi.
Böylece Bitcoin, 6 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etmiş oldu.
HAFTALIK KAYIP YÜZDE 16'YA ULAŞTI
Son düşüşle birlikte Bitcoin'deki değer kaybı son bir haftada yaklaşık yüzde 16'ya yükseldi.
Analistler, küresel piyasalarda güvenli liman arayışının güçlenmesi ve risk iştahının azalmasının kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Özellikle jeopolitik gelişmelerin yatırımcı davranışları üzerindeki etkisinin son dönemde daha belirgin hale geldiğine dikkat çekiliyor.
200 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI TASFİYE OLDU
Bitcoin, kısa süreliğine 62 bin doların altına gerileyerek kripto piyasasında son ayların en sert satış dalgalarından birini tetikledi. Son 24 saatte 1,5 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilirken, bunun 800 milyon dolardan fazlasını Bitcoin, 386 milyon dolarını ise Ethereum işlemleri oluşturdu.
BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?
Piyasadaki satışların hızlanmasında kurumsal yatırımcı cephesinden gelen gelişmeler de etkili oldu.
Daha önce adı MicroStrategy olan ve bugün Strategy adıyla faaliyet gösteren şirketin, yaklaşık 2,5 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlığının bir kısmını sattığı yönündeki haberler yatırımcıların satış yönünde pozisyon almasına neden oldu.
Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, geçmişte olası satışlara işaret etmiş olsa da, piyasa şirketin büyük ölçekli Bitcoin rezervlerinde azaltıma gitmesini olumsuz karşıladı.
KURUMSAL YATIRIMCILARIN ROLÜ YAKINDAN İZLENİYOR
Strategy, son yıllarda benimsediği "dijital varlık hazinesi" modeli kapsamında düzenli Bitcoin alımlarıyla kripto para piyasasının en büyük kurumsal yatırımcılarından biri haline gelmişti.
Bu nedenle şirket hisseleri ve Bitcoin pozisyonları, yatırımcılar tarafından kripto piyasasına yönelik kurumsal güvenin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra büyük kurumsal yatırımcıların portföy tercihleri ve satış kararlarının da Bitcoin fiyatlamalarında kısa vadede belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.