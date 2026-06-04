Savaşta almadığı darbeyi barışta aldı! Bitcoin çok sert düştü, 200 binden fazla yatırımcı tasfiye edildi

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Piyasadaki satışların hızlanmasında kurumsal yatırımcı cephesinden gelen gelişmeler de etkili oldu.

Daha önce adı MicroStrategy olan ve bugün Strategy adıyla faaliyet gösteren şirketin, yaklaşık 2,5 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlığının bir kısmını sattığı yönündeki haberler yatırımcıların satış yönünde pozisyon almasına neden oldu.

Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, geçmişte olası satışlara işaret etmiş olsa da, piyasa şirketin büyük ölçekli Bitcoin rezervlerinde azaltıma gitmesini olumsuz karşıladı.

KURUMSAL YATIRIMCILARIN ROLÜ YAKINDAN İZLENİYOR

Strategy, son yıllarda benimsediği "dijital varlık hazinesi" modeli kapsamında düzenli Bitcoin alımlarıyla kripto para piyasasının en büyük kurumsal yatırımcılarından biri haline gelmişti.

Bu nedenle şirket hisseleri ve Bitcoin pozisyonları, yatırımcılar tarafından kripto piyasasına yönelik kurumsal güvenin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra büyük kurumsal yatırımcıların portföy tercihleri ve satış kararlarının da Bitcoin fiyatlamalarında kısa vadede belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör