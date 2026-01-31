Savunma ihracatında başarı hikâyesi yazdık

Türkiye, dünya markası haline geldiği savunma sanayi alanında gerçekleştirilen ihracat ile yeni bir başarı hikâyesi yazdı. 2025'te savunma ve havacılık sanayii ihracatı 10.54 milyar doları yakalarken, en fazla ihracat yapılan ülkeler Amerika Birleşik Devleti, Birleşik Krallık ve Slovakya oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayini 'Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı' olarak nitelendirdi. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda konuşan Yılmaz, geçmişte savunma sanayi ihracatının çift haneye çıkması için 2028'in işaret edildiğine değinerek, "10 milyar doları şimdiden aştık, yeni hedefler belirliyoruz'' diye konuştu.Savunma sanayisinde 100 bin istihdam olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bugün 3 bin 500'ü aşkın firma, 1.400'ün üzerinde proje yürütüyor. 100 bin civarında nitelikli istihdam var. Yakın bir gelecekte 150 bini hedefliyoruz. 20 milyarın üzerinde bir ciro büyüklüğü söz konusu. Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle üretim yapan bir sanayimiz var. 185 ülkeye, dünyanın tamamına ihracat yapan bir savunma sanayimiz var. Geçmişte paramızı ödediğimiz halde bize satılmayan ürünleri, bugün dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale gelmiş durumdayız. Aslında bu, Türkiye'nin bence son çeyrek yüzyılını özetliyor. 10 milyar doları aştık. Orta Vadeli Program'ımızda 2028'de bu hedefi koymuştuk. Şimdiden geçtiniz" dedi. Küresel ortamda Türkiye'nin erken yola çıktığını ve avantajlı bir monumda olduğunu aktaran Yılmaz, şunları anlıttı: "Cumhurbaşkanımız çok daha erken bir aşamada savunma sanayisinin arkasına güçlü bir irade koydu. Savunma sanayii, güçlü bir siyasi irade koymadan mesafe alabileceğiniz bir sektör değil."Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de, geçen yılki ihracatın yarısından fazlasının Avrupa ve Amerika'ya yapıldığını söyedi. Görgün, "2025'te Lahey'deki NATO Liderler Zirvesi'nde, müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik harcamalarını kademeli olarak millî gelirlerinin yüzde 5'ine çıkartmaları kararlaştırıldı. Bu gelişme ile, önümüzdeki dönemde, NATO üyesi 32 ülkenin her yıl yaklaşık 50 milyar dolar ilave savunma harcaması yapacağı, büyük bir fırsat penceresi açıldı. Avrupa ve Amerika'yı öncelikli pazar hedefleriniz arasına koyun" dedi.2025'te savunma ve havacılık sanayii ihracatının 10.54 milyar dolar seviyesine ulaştığını anlatan Haluk Görgün, şöyle devam etti: "Bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 48'lik bir artışa işaret ediyor. Bölgesel dağılımda; Avrupa'ya 4.3 milyar dolar, Orta Doğu'ya 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler olarak Amerika Birleşik Devleti, Birleşik Krallık ve Slovakya öne çıkmıştır. Türkiye'nin toplam mal ihracatındaki hacmi içerisindeki payımız 2022'de yüzde 1.7 iken, 2025 itibarıyla yüzde 3.6 seviyesine yükselmiştir. Geçen yıl 185 firma, 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdi. Türkiye, dünyada son 10 yılda bir önceki 10 yıla oranla ihracatını en çok artıran ülke oldu."