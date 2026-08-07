Savunma ihracatında hedef ilk 10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayiinde ihracatımız geçen yıl 10 milyar doları aştı. Dünyanın 11'inci ihracatçı ülkesi konumundayız. Hedefimiz en kısa sürede ülkemizi ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokmak" dedi. Savunma Sanayii Akademi tarafından 'Milli Yetkinlik Hamlesi 2'nci Yıl Dönümü Etkinliği'ne katılan Yılmaz, "Bugünkü küresel ortam savunma sanayiini çok daha kritik bir hale getirmiştir. Biz bu ortamı çok önceden fark edip, yola çıkan bir ülkeyiz. Yola erken çıkmanın avantajını yaşıyoruz " dedi.

İNSAN KAYNAĞI STRATEJİK

"Teknik insan kaynağımız, savunma sanayiimizin üretiminin merkezinde bulunan stratejik bir güçtür" diyen Yılmaz, Milli Yetkinlik Hamle'sini Türkiye sınırlarının ötesine taşıyarak, küresel bir yetenek ağı oluşturduklarını söyledi. Yılmaz, "Beyin Göçünden Beyin Gücüne olarak adlandırdığımız bu programla, ülkesine dönecek gençlere motivasyon sağlamaya, süreci kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 2025 yılında ASELSAN'a yurt dışından katılanların sayısı, ASELSAN'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2.5 katına ulaştı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de devletlerin kriz anlarında verdikleri tepkilerle değil, krizlerden çok önce inşa ettikleri kapasiteyle ayakta kaldıklarını belirtti.