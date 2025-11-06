Savunma sanayii dünyaya damga vuruyor

Konya Sanayi Odası'nca (KSO) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle 8. Konya Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmaları düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı.

PARADİGMA DEĞİŞİMİ

Etkinlikte konuşan Bakan Ali Yerlikaya, Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayisinde büyük bir paradigma değişimi yaşadığını söyledi. Yerlikaya, "Artık Türkiye'nin savunma sanayisi ürünleri dünya piyasalarına damga vurmaktadır" dedi. Savunma Bakanı Güler de, terör belasından tamamıyla kurtulmayı hedeflediklerini belirterek, "Terörsüz bir Türkiye, savunma sanayiine, teknolojiye, Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırımın yapıldığı bir süreçtir" dedi. "Terör örgütünün aldığı fesih kararında 26 Ekim'de yaptığı açıklamayla, ülkemizden tamamen çekilme kararını, sürecin işlerliği ve hızlanması adına kayda değer ve önemli buluyoruz" diyen Güler, şöyle devam etti: "Ancak PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı gruplar yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, silahlarını teslim etmelidirler. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizi en üst düzeyde kalkındıracak aydınlık ve müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu noktada 'Güçlü savunma sanayii eşittir güçlü ve tam bağımsız Türkiye' şiarıyla çalışıyoruz."



TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 3.5'İ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de, savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıldığına değindi. Görgün, "Geçtiğimiz yıl Allah'a çok şükür 7.1 milyar dolar ile bir önceki seneye göre yüzde 29 artışla ihracat rekoru kırılmıştır. Bugün 10 ayda 6.7 milyar dolara ulaşmış bir ihracat rakamımız var. Ülkenin tüm ihracatının yaklaşık yüzde 3.5'ini karşılar duruma gelmiştir" diye konuştu. Bu oranları artırmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Görgün, savunma sanayisinde yaklaşık 100 bin çalışanın ülke ihracatına kişi başı yaklaşık 70 bin dolar katma değer sağladığını söyledi.