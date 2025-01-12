Savunma sanayiine ASFAT damgası

Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Askeri Fabrika ve Tersaneler A.Ş (ASFAT), kuruluşundan 4 yıl sonra dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı "Defence News Top 100" listesine girdi. Sermayesinin tamamı kamuya ait olan ASFAT AŞ, 30'u aşkın ülkede savunma sanayii ve denizcilik alanında projeler yürütüyor. Gücünü 27 askerî fabrika ve 10 askeri tersanenin alanında uzman ve nitelikli işgücü ile birleştiriyor.ASFAT, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. MSB Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, 7'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan ASFAT'ın çalışmaları hakkında gazetecilerle şu bilgiler paylaşıldı:ASFAT, Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen savunma sanayii sektörünün en önemli aktörlerinden biri.Sermayesinin tamamı kamuya ait olan ASFAT, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde 12 Ocak 2018 tarihinde "sonuç odaklı proje yönetim şirketi" olarak kuruldu.Üretim gücü, hızı, maliyet etken çalışma prensibi, çalışmalarında yüksek yerlilik oranı, esnek iş modelleri sunabilen yapısı ve yurt dışına ihracat yapabilme kapasitesi ile tasarım, inşa, entegrasyon, modernizasyon, bakım, onarım ve eğitim yeteneklerini bünyesinde birleştiren ASFAT, kuruluşundan sadece 4 yıl sonra dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı "Defence News Top 100" listesine girmeyi başardı. Listedeki en genç Türk savunma şirketi olan ASFAT, uluslararası arenada Türkiye'nin saygınlığına, prestijine ve ekonomisine büyük katkılar sunuyor.Gücünü 27 askerî fabrika ve 10 askeri tersanenin alanında uzman ve nitelikli işgücü ile birleştiren ASFAT, "Savunma Sanayiinde yenilikçi çözüm ortağı yaklaşımıyla dünyanın lider savunma sanayi şirketleri arasında sürekli yer almak" vizyonu çerçevesinde modern, üretken ve teknolojik bir ekosistem oluşturmak için çalışıyor.Onarım ve üretim tesislerinin kabiliyetlerini ve kapasitelerini dünya standartları seviyesine çıkarma amacıyla çalışmalarını her geçen gün arttıran ASFAT, hali hazırda 30'u aşkın ülkede savunma sanayii ve denizcilik alanında projeler yürüterek Türk ordusu ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunarken paydaşlarına ve dost ülkelere yenilikçi çözümler sağlıyor.