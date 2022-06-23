Savunma sanayinde dev projelere yenileri eklendi: Deniz topunda seri üretim başlıyor! Dakikada 80 atış...

C-4'Ü KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ: C-4 üretimini de kendi içimizde Makine ve Kimya Endüstrisi olarak yerli kabiliyetlerle üretmeye başlayacağız.

KIZILÖTESİ GÜDÜMLÜ FÜZELERE GEÇİT YOK: Kızılötesi güdümlü füzelere karşı hava platformunu koruyan spektral ısı fişeğinin geliştirilmesinde son noktaya geldik. Hava Kuvvetlerimizle test çalışmalarımız devam etmektedir. Dünyada fişeğe büyük bir talep var ama biz dost ve müttefik ülkelere çağrı yaptık. 3 ülkeyle fişek hattı kurulumu sözleşmesini imzaladık, 6 ülke ile görüşmeler sürüyor.

ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜĞÜ OLACAK: 7 bin tonluk bir serbest dövme presini şu anda hayata geçiriyoruz. Ortadoğu bölgesindeki tek 7 bin tonluk serbest döküm presini kendi bünyemizde barındırıyor olacağız.