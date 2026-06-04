Savunma ve havacılık ihracatına güçlü artış: 992 milyon dolar seviyesi aşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayisinin ihracat performansındaki güçlü artışın sürdüğünü belirtti.

Görgün, 2026 yılı mayıs ayında sektörün ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 992 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

BEŞ AYLIK İHRACAT 3,8 MİLYAR DOLARI AŞTI

Sektörün yılın ilk beş ayındaki performansına da değinen Görgün, "Ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artışla 3 milyar 863 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Bu verilerin, sektörün üretim ve ihracat kapasitesindeki istikrarlı yükselişi ortaya koyduğunu vurguladı.

"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM GÜCÜMÜZ ARTIYOR"

Görgün, elde edilen başarının savunma sanayisinin mühendislik kabiliyeti ve rekabet gücünün bir göstergesi olduğunu belirterek, ihracat performansının yüksek katma değerli ürünlerle desteklendiğini söyledi.

Haluk Görgün, "Elde edilen bu sonuç, savunma ve havacılık sanayimizin üretim kapasitesinin, mühendislik yetkinliğinin, ihracat kabiliyetinin ve uluslararası rekabet gücünün somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"STRATEJİK VİZYONLA GÜÇLÜ BÜYÜME"

Sektörün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Görgün, savunma sanayisinin teknoloji üreten ve ihraç eden yapısını güçlendirdiğini kaydetti.

Görgün, "Derinleşen ekosistemlerimiz, artan üretim kapasitemiz ve sürdürülebilir ihracat anlayışımızla ülkemize değer üretmeye devam edeceğiz" diyerek sektöre katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör