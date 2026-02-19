Savunma ve teknoloji alanında bir decacorn çıkaracağız

Kısa sürede finans sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelen Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, önümüzdeki üç yıl içinde sektörde yatırımcı sayısında ciddi bir sıçrama beklediklerini belirtti. Akkaya, "Orta vadede 50 bin hatta 100 bin yatırımcı seviyeleri ulaşılabilir hedefler" dedi. Türkiye girişim sermayesi ekosisteminde de ölçeğin hızla büyüdüğünü vurgulayan Kemal Akkaya, "Unicorn gördük, sırada decacorn var" hedefini net biçimde ortaya koydu.

Türkiye'de girişimcilik refleksinin güçlü olduğuna işaret eden Akkaya, bugüne kadar danışmanlık ve yatırım süreçlerinde unicorn ölçeğine ulaşan örnekler gördüklerini hatırlatarak, hedef çıtasını büyüttüklerini belirtti. Akkaya, "Savunma sanayinde çok rahat 'büyük ölçek' çıkar. Hatta savunma ve teknoloji tarafında bir decacorn çıkarmak bizim stratejik hedeflerimizden" değerlendirmesinde bulundu.

50 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞTIK

Akkaya, Bulls Portföy'ün girişim sermayesi yatırım fonları tarafındaki yapılanmasına 2025'in ikinci yarısı itibarıyla ilk fon kuruluşlarıyla başladıklarını, 5-6 aylık sürede yaklaşık 50 milyar TL büyüklüğe ulaştıklarını ifade etti. GSYF ve GYF pazarının "yeni ama hızlı olgunlaşan" bir alan olduğuna dikkat çeken Akkaya, "Bizim odağımız; finansal mühendislik kadar, reel sektörle temas eden, yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek girişimlere sermaye ve stratejik akıl koymak" dedi.

2026 İÇİN 500 MİLYON TL – 1 MİLYAR TL ARASINDA YATIRIM YOLDA

Akkaya, 2025 boyunca yazılım ve üretim kası güçlü şirketlere yatırımları sürdürdüklerini belirterek, son dönemde ODTÜ Teknoloji Fonu gibi ekosistem enstrümanlarıyla da temas kurduklarını aktardı. Akkaya, alternatif yatırım enstrümanlarında son yıllarda ivmelenen yapının, doğru regülasyon ve doğru sermaye tahsisiyle Türkiye'nin küresel ölçekte yeni nesil şirketler üretmesini mümkün kıldığını söyledi.

Akkaya, 2021 yılında kurulan ve 2025 yılı başında halka arz olan Bulls GSYO'nun aktif büyüklüğünün 6.5 milyar TL, şirketin piyasa büyüklüğünün ise 13.5 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. 2026 yılı yatırım hedeflerine ilişkin olarak da girişim sermayesi yatırım ortaklığı portföyündeki yatırımlarından bir çıkış olmaması durumunda toplam yatırım bütçesinin 500 milyon TL ile 1 milyar TL bandında kurgulandığını ifade etti. Büyümenin yalnız değerleme artışından ibaret olmaması gerektiğini belirten Akkaya, "Sürdürülebilir büyüme; yeni yatırımcı girişi, doğru ortaklık yapısı ve sağlıklı exit/halka arz kurgusuyla mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

REGÜLASYONDA YATIRIMCININ KORUNMASI KRİTİK

Akkaya, fon piyasalarının büyümesiyle birlikte yatırımcı korumasının stratejik önemde olduğunu belirterek, özellikle dijital mecralarda artan yanıltıcı içerik ve dolandırıcılık risklerine karşı daha güçlü denetim ve farkındalık mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Piyasada işlem gören, likitidesi daha yükek fonlarda aşırı kısa vadeli giriş-çıkışların panik davranışlarını tetikleyebileceğini dile getiren Akkaya, "Piyasa derinliği sınırlı kaldığında toplu satışlar fon performanslarını teknik olarak bozabilir; bu nedenle vade ve likidite tasarımı daha sağlıklı kurgulanmalı" dedi. Yatırımcının bakış açısını uzun vadeye yönlendirecek düzenlemelerin önemine dikkat çeken Akkaya, "Yatırımcıların kolaylıkla erişebildiği ve TEFAS'a açık fonlarda görülen günlük al-sat şeklinde değil bu alanlarda yatırımcıyı daha uzun vadeli düşünmeye yönlendirecek yapısal düzenlemeler yapılmalı" dedi. Akkaya, "BES ve GSYF fonlarında olduğu gibi hisse yoğun fonlarda da uzun vadeli yatırım düzenlemeleri olmalı. Bu hem yatırımcıyı hem de sektörü koruması açısından önemli" diye konuştu.

"ORTAKLIKLARLA GLOBAL OYUNCU OLACAĞIZ"

Akkaya, Bulls Yatırım Holding'in vizyonunu "uçtan uca sermaye piyasası hizmetleri" üzerinden konumlandırarak; aracı kurum faaliyetleri, portföy yönetimi, girişim sermayesi yatırım ortaklığı ve fon yapılarıyla entegre bir ekosistem kurduklarını vurguladı. Küresel ölçekte bilinen bir marka olma hedefiyle, değer katacak uluslararası iş birliklerine açık olduklarını belirten Akkaya, "Global oyuncu olma yolunda hızlandırıcı ortaklıklar ve teknoloji transferi sağlayacak entegrasyonlar kritik" ifadesini kullandı. Akkaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim için mesele yalnızca finansal getiri değil; istihdam, ihracat ve katma değer üreten şirketleri büyütmek."