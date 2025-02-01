Savunmada ihracat sözleşmeleri 1 milyar $’ı aştı

Türk savunma sanayi yerli ve milli projelerle Mehmetçik'in en büyük yardımcısı olan Türk savunma sanayi dost ve müttefik ülkelerin de umudu oldu. Yılbaşından bu yana imzalanan ihracat sözleşmelerinin 1 milyar doları aştığını söyleyen Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, geçtiğimiz yıl en çok ihracatın ABD'ye yapıldığını, listedeki ilk 10 ülkenin yarısının Avrupa ülkeleri olduğunu dile getirdi. Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı'nın açılışında konuşan Görgün, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11'inci savunma sanayi ihracatçısı olduğunu ve sektörün 3.500'ü aşkın firma ve 1.100 proje ile 100 milyar doları aşkın hacim ile çalıştığını ifade etti. Görgün, "Türk savunma sanayii bugün dünyanın en büyük 11'inci ihracatçı ülkesi. Sektörümüz bugün, 3 bin 500'ü aşkın firmasıyla ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldi. Başkanlığımızda bin 100'ü aşkın sayıda proje, yüzde 80 yerlilik oranı ve 100 milyar doları aşkın proje hacmi ile yürütülüyor. 2024'te 90 projeyi karara bağladık" dedi.Geçtiğimiz yıl bütçesi 7 milyar doları aşan, 170 yeni proje imzaladıklarını söyleyen Görgün, şunları kaydetti: "Bu yıl, 1 trilyon 600 milyar Türk Lirası'nın üzerinde savunma sanayii yatırımı ve harcaması yapmayı planlıyoruz. Böylelikle NATO'nun öngördüğü GYSHİ'nin yüzde 2'lik kısmına denk gelecek harcamanın çok daha üzerinde bir kaynağı projelerimize ayıracağız. Bu başarı trendi, artan ihracat hacmi ve sahada kendini ispat eden sistemlerimizle iki yıl içerisinde iki haneli ihracat yapan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz."