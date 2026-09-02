Savunmada ilk 100’de beş Türk

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 5 Türk şirketi yer aldı. Listede ASELSAN 40, TUSAŞ 48, ARCA 53, ROKETSAN 64 ve MKE 81'inci sırada yer aldı. ASELSAN listedeki başarısını ilk 40'a taşırken, ARCA listeye güçlü giriş yaptı. Her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak oluşturulan listeye göre ASELSAN, Türk şirketleri arasında en üst sıradaki yerini korurken küresel sıralamada 43'üncü basamaktan 40'ıncı sıraya yükseldi. ASELSAN, küresel ölçekteki lider Türk şirket olmayı sürdürdü. ASELSAN'ın savunma gelirleri 2024'teki 3 milyar 541.7 milyon dolardan 2025'te 4 milyar 463.9 milyon dolara çıkarak yaklaşık yüzde 26 arttı. Türk şirketleri arasında bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise ARCA Savunma'nın listeye ilk kez girmesi oldu. ARCA, 53'üncü sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı. ARCA'nın savunma geliri ise 3 milyar 4 milyon dolar olarak gösterildi. ARCA'nın 2024 savunma geliri 653.2 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece şirketin savunma geliri bir yılda 4.6 katına çıktı. ROKETSAN da 71'inci sıradan 64'üncü sıraya yükselerek önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

TOPLAM GELİR 14.9 MİLYAR $

Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiyle TUSAŞ 47'nci sıra yerine 48'inci, MKE ise 80'inci sıra yerine 81'inci sırada oldu. TUSAŞ'ın 2025 savunma geliri 3.6 milyar dolar olarak hesaplandı. ROKETSAN'ın 2025 savunma geliri 2.4 milyar dolar olarak hesaplandı. MKE'nin 2025 savunma geliri 1.4 milyar dolar olarak kaydedildi. Listede yer alan 5 Türk şirketinin toplam savunma geliri 14.9 milyar dolar oldu. Defense News listesi küresel savunma pazarındaki büyümeyi de ortaya koydu. Listenin ilk sırasında Lockheed Martin yerini korudu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör