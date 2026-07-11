Savunmanın devleri yuvarlak masada bir araya geldi

NATO Zirvesi 2026 kapsamında, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından organize edilen Türkiye- ABD Savunma Sanayii İş Birliği Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. İki ülke arasında savunma sanayi alanındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, SYS Grup bünyesindeki küresel savunma markası CANiK sponsorlar arasında yer aldı. Toplantıya iki ülkenin kamu kurumları, savunma sanayi şirketleri ve sektörün önde gelen karar vericileri katıldı. Bir araya gelen taraflar, ortak üretim modelleri, teknoloji paylaşımı, kritik tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları ve uzun vadeli sanayi iş birliklerini masaya yatırdı.

ORTAK ÜRETIM

Toplantının açılış konuşmalarını ABD Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Michael P. Duffy ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan gerçekleştirdi. Her iki isim de konuşmalarında, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik savunma sanayi iş birliğinin daha da geliştirilmesi, ortak üretim kabiliyetlerinin artırılması ve NATO'nun caydırıcılığına katkı sağlayacak sanayi altyapısının güçlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.