Sberbank’tan ’siber saldırı’ açıklaması! Maliyeti 1,5 trilyon rubleye ulaşabilir

Stanislav Kuznetsov, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda, ülkede son dönemde hızla artan siber saldırılara ilişkin konuştu.

Siber saldırıların bu yıl 2024'e kıyasla önemli bir artış kaydettiğine dikkati çeken Kuznetsov, "Tahminlerimize göre, genel durum olumsuz yönde ilerliyor ve bu saldırıların Rus ekonomisine zararı 2025'te 1,5 trilyon rubleye ulaşabilir." dedi.

Kuznetsov, siber saldırıya maruz kalan 10 şirketten 8'inin "ciddi sonuçlarla yüzleşmek" zorunda kaldığını belirterek, "Rus şirketlerin yüzde 50'sinden fazlası bu yıl siber saldırıya maruz kaldı. Şirketlerin dörtte biri saldırılar nedeniyle itibar kaybına, dörtte biri de önemli mali zarara uğradı." ifadelerini kullandı.

Rusya'da özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından siber saldırıların sayısı artışa geçmişti.