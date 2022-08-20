Schengen turlara darbe vurdu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntıların seyahat acentelerinin üzerlerindeki yükün daha da artmasına yol açtığını belirtti. Bağlıkaya, "Seyahat acentelerimizin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratıyor. Ortalama 3 bin TL tutarındaki vize ücretlerinin başvurunun reddi durumunda iade edilmemesi de Schengen vizesi çerçevesinde yaşanan sorunların artmasını beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı. Bağlıkaya, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere seyahat için gereken Schengen vizesi ile ilgili uzun süredir yaşanan sıkıntıların, hem söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen vatandaşlar hem de yurtdışına seyahat düzenleyen birlik üyesi seyahat acenteleri için önemli ve yıkıcı bir soruna dönüştüğünü belirtti.Özellikle yurt dışına tur düzenleyen (outgoing) acentelerinin, son üç yıldır dünyayı etkisi altına alan ve seyahatleri durma noktasına getiren salgın döneminde yaşadıkları büyük mağduriyetin ardından bir de vize sorunu ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Vize başvurularında yaşanan sıkıntılar seyahat acentelerimizin üzerlerindeki yükün daha da artmasına yol açmıştır. Acentelerimizin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlar yaratmaktadır. Pandemi sonrası dünyada artan seyahat eğilimi vize başvurularına da yansıyarak yığılmalara yol açmakla birlikte vize başvurularına yanıt süreleri 10 haftayı bulan sürelere ulaştı. Vize başvurularındaki kabul oranlarının büyük düşüş göstermesi önemli bir sorun teşkil ediyor. Vize ücretlerinin başvurunun reddi durumunda iade edilmemesi yaşanan sorunların artırıyor. Kendi sorumluluklarında olmayan bu durum, seyahat acentelerimizin tüketici hakları noktasında müşterileri ile karşı karşıya gelmelerine yol açıyor."BAĞLIKAYA, toplumlar arasında barış köprülerinin kurulmasında çok önemli bir misyona sahip turizm hareketlerinin bu tür olumsuz durumlar sonucunda kesintiye uğraması nedeniyle, Türkiye ve dünyada önemli bir sektör olan turizm sektörünün ciddi kayıplara uğradığını ve yara aldığını aktardı. Bağlıkaya, "Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ilgili tüm mercilerinin konu ile ilgili gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri girişimleri de sonuna kadar destekliyoruz. Schengen vizesi sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını ümit ediyoruz" dedi.