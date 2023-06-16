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Giriş Tarihi: 16.6.2023 13:07

SEDDK, taban ekspertiz ücret tarifelerini güncelledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek taban ekspertiz ücret tarifelerini güncelledi.

AA
SEDDK, taban ekspertiz ücret tarifelerini güncelledi

SEDDK'nın, "Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin SEDDK tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu Yönetmeliğin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca söz konusu ücretler kurumumuzca aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında güncellenerek uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Eksperlik mesleğinin devamlılığını sağlamak üzere eksper ücret tarifelerinin mesleğin icrası için zaruri girdi maliyetlerindeki artışların dikkate alınarak revize edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eksper atama süreci başta olmak üzere tüm ekspertiz sürecinde ortaya çıkabilecek gecikme gibi nedenlerle olası mağduriyetlerin önüne geçmek açısından Yönetmelikte yapılan değişiklikle taban ekspertiz ücret tarifeleri güncellenmiştir."

SEDDK, söz konusu taban ekspertiz ücret tarifelerinin Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'nin ekinde yayımlandığını da bildirdi.

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SEDDK, taban ekspertiz ücret tarifelerini güncelledi
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