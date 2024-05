Şefler Turkuvaz’da buluştu

TEM Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Gastroshow; dünyaca ünlü şefler, gurme yazarlar, gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Avrupa'nın en büyük gastronomi turizm etkinliğinde, gastronomi turizminin güncel trendleri, yeni ürün ve hizmetler ile sektördeki gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı. Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde, uzmanlar tarafından gastronominin kültürel ve ekonomik boyutları detaylı bir şekilde tartışıldı.Katılımcılar için düzenlenen atölye çalışmaları ve tadım etkinlikleri, gastronomi dünyasının farklı lezzetlerini keşfetme imkanı sundu. Zirve, hem yerel hem de uluslararası katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve sektördeki yeniliklerin paylaşılması açısından önemli bir platform oluşturdu.Evde annelerimizin, teyzelerimizin, anneannelerimizin yaptığı yemekler gerçekten çok lezzetli. Özünden kopmaman lazım. Ona da bir değer vermen lazım. İnsan zamanla anlıyor bunu. Bu bir süreç. Yani bir çorba, bir sütlaç yaparken küçümsememek lazım her aşamasını çok iyi bilerek, tadınız bozdan farklı dokunuşlara yaparak servis etmek çok önemli.Gastronomi lise eğitimiyle başlar. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla birlikte Sarıyer'de olacak şekilde Gastronomi Lisesi'ni açacağız. Daha sonra da bu liseler her yere yayılacak.Biz şefler olarak yaratıcılığı ve el emeğini ön plana çıkardığımız için sanat eseri niteliğinde tabaklar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ülkemizde çok iyi gastronomi kitaplarımız var ancak bunların çevrilip tüm dünyaya satılması gerekiyor. Programlarımızda ülkemizde coğrafi işaretli ürünlerden yemekler yapılmasına önem veriyoruz. Çünkü bu mutfağımızı ve ürünlerimizi dünyaya anlatmamızda önemli bir rol oynuyor. Biz şefler olarak yaratıcılığı ve el emeğini ön plana çıkardığımız için sanat eseri niteliğinde tabaklar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Restoranlarımıza gelen müşterilerimize sanat eseri niteliğinde yemekler sunarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz.Türkiye'de her şehrin kendi bir mutfağı var. Bu kadar zengin bir yemek kültürüne sahip olan Türkiye'nin mutlaka dünyadaki gastronomi ekonomisinden çok daha fazla yararlanması lazım.İŞ INSANI Demet Sabancı Çetindoğan: Üretici kadınlarımızla özellikle yöresel ürünlerin ve unutulmaya yüz tutmuş mahsullerinin ve lezzetleri tekrar gündeme getirilerek ekonomiye kazandırılması sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda hem kadınlarımıza eğitimler veriyoruz hem de destek oluyoruz. Kadınlarımızla hem ürünlerin seçimi hem biliyorsunuz bir şey değerli olduğu zaman benzer komşular veya diğer firmalar aynı ürünü yapmak isterler. İl il dolaşıyoruz. Her ilin kendi özelliğinde olan ürünlerinin farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde üretilmesi gerektiğini söylüyoruz. Böylece hem çeşitlilik artıyor hem piyasada farklı ürünler bu şekilde girmiş oluyor. Üreticiler de daha mutlu oluyorlar. Bunu da il il dolaşarak eğitmenlerle de sağlıyoruz.Dünyanın en tercih edilenülkesi olarak görülen Fransa'da hiçbirzaman Turizm Bakanlığı olmamıştır.Fransız Devletinin hiçbirzaman bu şekilde bir politikası olmamıştır.Sektörün kendisi yapmıştır.Türkiye'deki temel sorun bununlailgili kurumların var olması ancakkurumların çalışmamasıdır. Ben devletinmüdahil olmasını istememçünkü siyaset politikaylayakından ilgili olduğuiçin değişkenlik gösterir.Buna sektörün kendisininsahip çıkması gerekiyorki gastronomi gelişebilsinve sürdürülebilir olsun.Her şeyi devletten beklersekve devlet bunu yaparsabu sektör gelişmez.Kahramanmaraş'ın birçokyöresel lezzetleri var. Bu geleneksellezzetlerin kesinlikle yaşatılmasıgerekiyor. Tabii bizim hikayemizdede insanlar o tezgahtan yedikleri içliköftelerin lezzetlerini anlatması benimutlu ediyor. Bizim yaptığımız da birsanattır. Bu sanatı, kendi değerlerimiziinsanlara sunmaktan mutlulukduyuyorum.Türk kahvesini Avustralyabaşta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmakistiyorum. Kendi ekibimizi de budoğrultuda kurup onlardan büyük destekaldık. Türkiye'de üçüncü nesilkahve ilk biz başlattık şu anda hedefimizdördündü nesil kahveyi oluşturmak.Bu açıdan başarıyı sağlamanıntemel yolu doğru ekibe güvenip onlarınbilgilerinden yararlanmaktan geçiyor.İklim krizi olduğunu ilk önce israfve ekmek kokusunun yok olmasıylaanladığımızı düşünüyorum. Bizinsanlık olarak soyumuzu sürdürmekyerine çok fazla israf ediyoruz.Eskiden topraktan aldığımızverim daha yüksekken artık butüketim çılgınlığıyla iyice azaldı.Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Türk kahvesi tarihsel öneme sahip olduğunu belirterek, "Türk kahvesini yurt dışına tanıtmalı ve bunu diğer ülkeler gibi doğru şekilde pazarlamalıyız. Bizim aynı zamanda Türk kahvesini dünyaya devletimizin desteği ve markalarımızın girişimiyle yayılımını artırmalıyız" dedi.Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcılar: Pastırma, Orta Asya'daki atalarımızdan gelen bir ürün fakat Kayseri'de benimsenip dünyaya yayıldı diyebilirim. Hayvana verdiğimiz gıdaları kendimiz görüp denetleyebiliyoruz. Pastırmanın dünyada hakkettiği yeri bulamaması bizim onu iyi anlatamayışımızdan kaynaklanıyor. Bu açıdan bizim de İtalya ve Fransa gibi kendi ürünlerimizi küresel olarak tanıtacak faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor.Avrupa'nın en büyük Gastronomi turizm etkinliği olan Gastroshow'da panellerin ardından konuşmacılara plaket takdim edildi.