Şehir yönetiminde yeni dönem başladı: Yapay zeka ve veri yönetimi öne çıkacak

Şehirlerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve akıllı şehir hizmetlerinde bütünlüğü sağlamayı amaçlayan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı için yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKILLI ŞEHİR DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ DÖNEM

Genelgede, şehirlerin dijital dönüşüm sürecine bütüncül bir yaklaşım getirmek, kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak, mükerrer yatırımların önüne geçmek ve standartları belirlenmiş, birlikte çalışabilir sistemlere dayalı bir şehircilik modeli oluşturmak amacıyla hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planının uygulama döneminin sona erdiği belirtildi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentsel yaşamı, kültürü ve yaşam biçimlerini hızlı şekilde değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ettiği vurgulanan Genelge'de, "İleri toplum, ileri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya" vizyonuyla yeni teknoloji ve uygulamaların şehirlerde benimsenmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla yeni strateji ve eylem planının hazırlandığı bildirildi.

YAPAY ZEKA VE VERİ YÖNETİMİNE ÖNCELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan eylem planının "akillisehirler.csb.gov.tr" adresinde yayımlanacağı belirtildi.

Genelgede yeni döneme ilişkin öncelikler şöyle ifade edildi:

"Mezkur strateji ve Eylem Planı kapsamında, şehirlerimizden kırsal kesimlere kadar tüm alanlarda dijital güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutularak başta akıllı şehir dönüşümü, veri yönetimi ve yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları olmak üzere akıllı şehir hizmetlerinin entegrasyonuna ve dijital şehir yönetimi konularına öncelik verilecektir. Bu çerçevede ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yenilikçi, çevreci ve kapsayıcı projeleri hayata geçirmeleri büyük önem taşımaktadır."

Genelgede ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarının strateji ve eylem planı kapsamında kendilerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeleri istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Genelge'de, planın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın titizlikle sağlanması konusunda da gereğinin yapılması istendi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör