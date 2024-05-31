Şehirler arası otobüste emekliye yüzde 20 indirim

Emeklilere, şehirlerarası otobüs seyahatlerinde yüzde 20 indirimle bilet alma imkânı getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre uygulanabilirliğin artırılması, caydırıcılığın sağlanması, taşımacıların mevzuattaki boşluklardan yararlanmaması, mevzuatın adil ve sürdürülebilir şekilde uygulanması amacıyla değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle, otobüslerle şehirler arası seyahat edecek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkânı sağlandı.Şehirlerarası otobüs seyahati indirimden yararlanmak isteyen kişilerin, emekli olup olmadıkları kontrol edilecek. Emekliler internet ortamında bilet alırken, bilgileri girilen kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılacak olan entegrasyon üzerinden emekli olup olmadığı bilgisi anında dijital platforma düşecek ve böylece bilete indirim yansıtılacak. Örneğin, emekli bir vatandaş bilet alırken TC numarası sisteme girilerek emekli olup olmadığı SGK üzerinden otomatik kontrol edilecek. Numara emekli bir vatandaşa aitse bilete indirim yansıtılacak. Ayrıca acenteden yüz yüze bilet alımlarında ise vatandaşların ayrıldıkları kurumdan kendilerine verilen emekli kartını ya da Çalışma Bakanlığı tarafından yakında tamamlanarak emeklilere teslim edilecek "Emekli tanıtım kartı"nı göstermeleri gerekecek. Sistem altyapısı oluşturulana kadar E-Devlet'ten alınmış bir emekli yazısına da acenteler indirim uygulanmak zorunda olacak.konusu yönetmelikle sürücü eğitim aracı olarak kullanılan taşıtlar için ticari taşıma yapılmaması kaydıyla yetki belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı. İdari ve cezai yükümlülükler göz önünde bulundurularak, yetki belgesi alacakların 15 yaşından büyük olması şartı getirildi. Yönetmelikte, uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklar için getirilen tecrübe şartına ilişkin tereddütlerin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Ticari yolcu, eşya ve nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyeti yürüten firmaların, yetki belgelerine ilişkin belirlenen asgari kapasite şartında düzenlemeye gidildi.