Şehit yakınları ve gazilere 217 milyon liralık ödeme yapılacak! Bakan Işıkhan tarihi açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının haklarını iyileştirmeye yönelik düzenleme kapsamında yapılacak ödeme tarihini açıkladı. Buna göre 25 bin 99 vatandaşa toplam 217 milyon 218 bin 950 lira tutarındaki fark ödemesi 11 Eylül 2026'da hesaplara yatırılacak.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için önemli iyileştirmelerin hayata geçirildiğini belirtti.

25 BİN 99 VATANDAŞA ÖDEME YAPILACAK

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık. Düzenleme kapsamında olan 25 bin 99 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı 11 Eylül 2026 tarihinde (yarın) hesaplara yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Ödemelerin mevcut aylık hesaplarına aktarılacağı belirtildi. İlk defa aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerinin ödemeleri ise ek ödeme hesaplarına yatırılacak.

AYLIKLAR NET ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

Bakanlığın paylaşımında düzenlemeyle şehit yakınları ve gazilerin haklarında çeşitli iyileştirmeler yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda anne ve/veya babaların aylıklarının net asgari ücret seviyesine yükseltildiği, bakım ücretlerinde ise yüzde 25 artış sağlandığı belirtildi.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki erbaş ve erler, güvenlik korucuları, asker ve polis öğrencileri ile sivil vatandaşlar ve hak sahiplerinin aylıklarının artırıldığı kaydedildi.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE İLK DEFA AYLIK

Düzenleme kapsamında ayrıca 684 sayılı KHK kapsamında terör eylemleri nedeniyle yaralananlara bağlanan aylıklarda artış sağlandığı bildirildi.

15 Temmuz gazilerinden aylık almayanlara ilk defa aylık bağlandığı, vazife malullerinin ise 1 Eylül itibarıyla terfilerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Işıkhan, paylaşımının devamında, "Şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki her imkanı onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör